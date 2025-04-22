Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Дагестане судья «по-сестрински» отсрочила приговор осужденной по тяжелой статье

В Дагестане судья «по-сестрински» отсрочила приговор осужденной по тяжелой статье

Avia.pro - СМИ В небольшом зале суда в Дагестане разыгралась драма, которая, как вспышка, осветила тонкую грань между законом, милосердием и традициями.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Ну как не порадеть родному человечку.
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5 час.
Александр Дубков
а судей нет,есть родня,вот такая страна
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2 час.
Александр Ляшенко
Это не суд, а блядство.
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1 час.
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