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Пользователи Twitter отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска

Пользователи Twitter отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска

Пользователи Twitter прокомментировали высказывание украинского лидера Владимира Зеленского на саммите G7 в Японии, в котором он сравнил потерянный для Киева Артемовск с Хиросимой.

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