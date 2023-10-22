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Поварёнок с лучшими рецептами

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Стейк из цветной капусты

Стейк из цветной капусты

Есть желание приготовить оригинальный гарнир из несколько простых ингредиентов, затратив при этом минимум усилий? Тогда заходите и на вашем столе будет красоваться интересный и вкусный гарнир в виде «стейка» из цветной капусты c грибами.

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