Стейк из цветной капусты

Есть желание приготовить оригинальный гарнир из несколько простых ингредиентов, затратив при этом минимум усилий? Тогда заходите и на вашем столе будет красоваться интересный и вкусный гарнир в виде «стейка» из цветной капусты c грибами.
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