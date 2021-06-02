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Украина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко

Украина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко

Отношения Киева и Минска вступили в новую стадию ухудшения – на этот раз речь идет о полноценной торговой войне.

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Альбина Колесникова
ну и что Украина добилась этим? только обострения отношений.
Ольга Томашевич (Вишневская)
Зеленский еще больший дурак, чем его предшественники.
amv07
он да же не клоун, которых боится запад.
кормчий
Евроукры начинают, а потом визжать: " А нас за шо ? "
Борис Осипов
Мила Ликова
Вы представляете другой какой нибудь народ, который выбрал президента, потому что он понравился им в этой роли в фильме!!! Чудеса....
Vasily Golov
Кто владелец Мозырского НПЗ . 49% правительства Белоруссии,42% российская фирма Славнефть,состоящая из Роснефти и Газпром нефти и немного физ.лиц.Как Вам расклад?Свою долю в обеспечение ВСУ имеют российские нефтяники.Они заправляют танки БТР ВСУ.500 мегавтт/ч электроэнергии поставляет Белоруссия и 270 Мвт/ч-Россия.Уберите еще уголь.Рухнет экономика.Не будет дизтоплива для тракторов и комбайнов на уборке урожая.бензина на вывоз зерна.
Traveller
Ну что Вы!.. Россия- это другое! Это Белоруссия Крым не признаёт, а не Назар Бабаевы. Это Белоруссия снабжает укровских боевиков бензином, а не Россия. Это не российские ли банки разве до сих пор не признали Крым? А не российские ли монстры мобильной связи напрочь не хотят идти в Крым?
Vasily Golov
За инициативы санкционные Украине придется ответить.Иначе не поймет власть.
АЮ Медведь
Хохлы конченные ДЕБИЛЫ.
TOLYA
Они умом слабы-Это их БОГ наказал за их подлость, измену и коварство !!!
Белых Владимир
Пора перестать торговать с врагами! Для них мы враги!
Юрий Николаев
Смотрел сегодня "Вечер с Соловьёвым", уж как там возмущались торговлей между Россией и украиной, как возмущались! Я могу с уверенностью сказать, что и подавляющее большинство Россиян возмущены этой торговлей! Только вот какой толк от наших возмущений?! Начальники и олигархи СРАТЬ с высокой колокольни хотели на наши возмущения!!! Потому что для них ДЕНЬГИ залитые кровью ДЕТЕЙ ДОНБАССА ____ НЕ ПАХНУТ!!! А что уж говорить про Белоруссию?
Николай Краснопольский
Насчет 95 неверно, правильно: авиакеросин и ДТ прежде всего.

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