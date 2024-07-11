Фальшивый электрик проникал в квартиры пенсионеров и грабил их, угрожая ножом

В Екатеринбурге задержан 39-летний местный житель, которого подозревают в разбое. По версии следствия, он проникал в квартиры пенсионеров, представляясь электриком, а затем угрожал жильцам ножом и отбирал у них деньги и ценные вещи.
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