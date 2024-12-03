❗️⚡️Поддерживаемые США отряды т.н "Сирийских демократических сил" начали операцию против сирийской армии и проиранских формирований в регионе Дэйр-эз-Зора.
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❗️⚡️Поддерживаемые США отряды т.н "Сирийских демократических сил" начали операцию против сирийской армии и проиранских формирований в регионе Дэйр-эз-Зора.