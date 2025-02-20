Сожжение тел украинских военных сослуживцами объяснили

Российские бойцы нередко обнаруживают так называемые «братские могилы» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время продвижения в Волчанске Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии