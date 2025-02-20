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Сожжение тел украинских военных сослуживцами объяснили

Российские бойцы нередко обнаруживают так называемые «братские могилы» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время продвижения в Волчанске Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

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