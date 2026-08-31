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Царьград

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Дмитрий Сычев сообщил об открытии гена осложнений при химиотерапии

Дмитрий Сычев сообщил об открытии гена осложнений при химиотерапии

Русские ученые под руководством Дмитрия Сычева обнаружили ген, повышающий риск осложнений при лечении рака.

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