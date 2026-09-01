Трое молодых учёных Ивановской области получили гранты «Умник-2026»

Три молодых учёных из Ивановской области получили по 500 тысяч рублей на развитие своих проектов: исследовательского трибометра, программного комплекса для микробиологического анализа и модульного фотореактора.
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