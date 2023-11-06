Стало известно, как выросло число выездов россиян за границу

В январе — сентябре текущего года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж, что на 20% больше, нежели в первые три квартала 2022 года (тогда было зафиксировано 17,4 млн поездок), пишет РБК со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.
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