Стало известно, как выросло число выездов россиян за границу

В январе — сентябре текущего года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж, что на 20% больше, нежели в первые три квартала 2022 года (тогда было зафиксировано 17,4 млн поездок), пишет РБК со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.