В Крыму конфискованный у американца Bentley Turbo R передали в доход государства

В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. Фото: пресс-служба ФТСМашину 1990 года выпуска ввез в Россию из штата Массачусетс гражданин США еще в 2015 году.
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