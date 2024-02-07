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Крымское информационное агентство

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  • Людмила Абрамова
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В Крыму конфискованный у американца Bentley Turbo R передали в доход государства

В Крыму конфискованный у американца Bentley Turbo R передали в доход государства

В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. Фото: пресс-служба ФТСМашину 1990 года выпуска ввез в Россию из штата Массачусетс гражданин США еще в 2015 году.

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