Веселуха

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  • ludmila Cernega
    Для кого-то это веселуха, но точно не для кота, а забыть его на балконе на три дня, это издевательство и жестокое обр...Заболевший кот не...
  • Ингерман Ланская
    дааа, совковое "образование" - образование в основном для дэбилов. сия статейка тому доказательство!! Это ж надо - то...Теперь нам совету...
  • Виктория Иванова
    Частично стырили у К. Чуковского.ЮМОР ОТ МЕЛКИХ

Я на даче горько плачу: Денег нет на семена. Засажу-ка хреном дачу, лучше хрен, чем ни хрена!

Я на даче горько плачу: Денег нет на семена. Засажу-ка хреном дачу, лучше хрен, чем ни хрена!

  Вопрос Дмитрию Диброву на один миллион рублей:- Почему в шоу "Кто хочет стать миллионером" снимаются только миллионеры? Встречаются два одноклассника, не виделись аж со школы, ужасно интересно, что, да как… Один такой весь из себя красавец, шикарно одет, на роскошной тачке, пахнет дорогим (явно оманским) парфюмом, второй сильно попроще и поскромнее (что сразу выдает женатого мужчину)… Как это водится в таких случаях, вспомнили всех… одноклассниц, потом девочек всей школы, потом разговор плавно перешел в тему “за жизнь”: - Ну як же ты, Мыкола? Наверно, в президентах уже какой-нибудь хорошей компании, жена як Софи Лорэн, дети в Оксфорде или в Гарварде? - Та ни, я вже, Тарас, як был холостяк, так и осталси… - Та ты шо? Чево так? Жалеешь, наверно? - Та… чего мне жалеть? Живу дюже добре! Прикупил земли сотню гектар, построил дом дюже гарный, все время на свежем воздухе, ферму построил большую, виноградник разбил, вино во Францию поставляю, телят развожу, быка с Аргентины завез, сотню коров… - И шо?! Ты таки счастлив, Мыкола?! - Думаю, шо да! Конечно, не так, как мой бык.

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