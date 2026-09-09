Натерли цветную капусту на терке, добавили яйца и получили румяный пирог

Цветную капусту необязательно варить, запекать или превращать в пюре. Есть более простой вариант: свежий кочан натираем на крупной терке, смешиваем с яйцами, мукой и зеленью, а затем жарим на сковороде целым пластом.
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