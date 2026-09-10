Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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«Коварство и любовь» первая постановка пьесы Шиллера в театре на Трубной

«Коварство и любовь» первая постановка пьесы Шиллера в театре на Трубной

    Новый сезон театра на Трубной стартовал с премьеры постановки по пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь».

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