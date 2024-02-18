Обвиненной в оскорблении вдовы бойца СВО врачу не вернули паспорт

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что московский педиатр Надежда Буянова, которую судят по уголовной статье о распространении фейков о ВС РФ, пытается через суд восстановиться на работе .
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