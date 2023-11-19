В Аргентине стартует второй тур выборов президента

19 ноября в Аргентине открываются избирательные участки в рамках второго тура президентских выборов. На место нового лидера страны претендует министр экономики Серхио Масса и оппозиционный "анархокапиталист" Хавьер Милей.
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