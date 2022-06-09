Летний лагерь с аквапарком, сауной и кинотеатром под Уссурийском готов к смене

Летний лагерь с аквапарком, сауной и кинотеатром под Уссурийском готов к смене

Оздоровительный лагерь "Астероид" готов к приему детей. Первая летняя смена стартует 19 июня и продлится 10 дней.

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