Летний лагерь с аквапарком, сауной и кинотеатром под Уссурийском готов к смене

Оздоровительный лагерь "Астероид" готов к приему детей. Первая летняя смена стартует 19 июня и продлится 10 дней.
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