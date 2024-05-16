19 человек, которые влипли в историю, когда всего лишь хотели купить или продать кое-что в интернете

Покупать или продавать вещи с помощью объявлений в интернете иногда не так-то просто, как кажется. Ведь здесь главным является человеческий фактор, поэтому неадекватные продавцы или покупатели со своеобразной логикой порой задают жару друг другу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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