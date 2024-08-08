В Оренбургской области стражи правопорядка совместно с Общественным советом провели зарядку с отдыхающими детьми

Утро отдыхающих в ДОЛ «Родник» началось с акции «Зарядка со стражем правопорядка». Зарядку провели инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орское» младший лейтенант полиции Дарья Пекущая и член Общественного совета Татьяна Нерушенко.
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