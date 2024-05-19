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Уровень загрязнения воздуха в Гондурасе почти в 50 раз превышает допустимые

Уровень загрязнения воздуха в Гондурасе почти в 50 раз превышает допустимые

Качество воздуха в Сан-Педро-Сула, втором по величине городе Гондураса, классифицируется как самый загрязненный на американском континенте из-за лесных пожаров и погодных условий, усугубленных природным явлением Эль-Ниньо, сообщает «Тhe guardian».

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