Украина занимает второе место в Европе по теневой экономике

По данным отчета Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025, опубликованного изданием Visual Capitalist, объем теневой экономики в Украине составляет 19,3% валового внутреннего продукта, что эквивалентно приблизительно 34 миллиардам долларов США.
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