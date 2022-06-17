Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

«Гамильтон» с Моррисоном, Мактавишем и Грушниковым выиграл чемпионат OHL

«Гамильтон» с Моррисоном, Мактавишем и Грушниковым выиграл чемпионат OHL. «Бульдогс» обыграли «Виндзор» в финальной серии юниорской лиги Онтарио (4-3, 6:1 в седьмом матче).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх