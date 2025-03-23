Китай завил, что готов к «шокам, которые превзойдут ожидания»

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил в воскресенье, что страна готова к «шокам, которые превзойдут ожидания», поскольку мир готовится к объявлению президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин для торговых партнеров в следующем месяце.