Китай завил, что готов к «шокам, которые превзойдут ожидания»

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил в воскресенье, что страна готова к «шокам, которые превзойдут ожидания», поскольку мир готовится к объявлению президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин для торговых партнеров в следующем месяце.
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