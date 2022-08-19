FiNE-NEWS

1 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sylpfide sylpfide
    По законам военного времени - расстрел на месте.Власти Херсонской...
  • Георгий Михалев
    Расстрелять нах.й!!!Власти Херсонской...
  • Валентина Павловец
    И ни как-нибудь привлечь, а как пособников в убийстве двух и более человек...Власти Херсонской...

Капелло назвал «неплохим вариантом» переход Дзюбы в турецкий клуб

Капелло назвал «неплохим вариантом» переход Дзюбы в турецкий клуб

Футбол , 19 авг, 01:00  0  Фабио Капелло: Дзюба и Балотелли могут составить отличный дуэт в «Адана Демирспор» Бывший тренер сборной России считает, что в турецком «Адана Демирспор» Артем Дзюба и итальянский нападающий Марио Балотелли смогут составить отличный атакующий дуэт Артем Дзюба и Фабио Капелло (Фото: Официальный сайт РПЛ) Переход в турецкий клуб «Адана Демирспор» является неплохим вариантом продолжения карьеры для Артема Дзюбы, заявил «РБК Спорт» бывший тренер «Ромы», мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх