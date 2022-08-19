Капелло назвал «неплохим вариантом» переход Дзюбы в турецкий клуб

Футбол , 19 авг, 01:00 0 Фабио Капелло: Дзюба и Балотелли могут составить отличный дуэт в «Адана Демирспор» Бывший тренер сборной России считает, что в турецком «Адана Демирспор» Артем Дзюба и итальянский нападающий Марио Балотелли смогут составить отличный атакующий дуэт Артем Дзюба и Фабио Капелло (Фото: Официальный сайт РПЛ) Переход в турецкий клуб «Адана Демирспор» является неплохим вариантом продолжения карьеры для Артема Дзюбы, заявил «РБК Спорт» бывший тренер «Ромы», мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло.