Ландо Норрис вызван к стюардам после финиша гонки в Малайзии

McLarenГонщик McLaren Ландо Норрис вызван к стюардам Гран При Бахрейна в Малайзии после инцидента на поздней стадии гонки, когда он вылетел в гравий под машиной безопасности.
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