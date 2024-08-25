В Погарском районе врезались друг в друга подростки на мопедах

В деревне Гриневочка Погарского района произошла авария с участием двух несовершеннолетних. Так, на нерегулируемом перекрестке водитель мопеда «Барс» не уступил мопеду «Zontes», который ехал по главной дороге.
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