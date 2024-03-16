Долгожданное спасение: мировая торговля устранила угрозы, но за счет питьевой воды

Проблемы судоходства в Суэцком канале, который страдает из-за кризиса в устье Красного моря, заставили другую морскую торговую артерию, Панамский канал, решить проблему мировой торговли и устранить угрозу самым радикальным и негативным способом.
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