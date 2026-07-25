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Минэнерго США выделяет 65,5 млн долларов на ИИ для добычи нефти и газа

Минэнерго США выделяет 65,5 млн долларов на ИИ для добычи нефти и газа

24 июля 2026 года Министерство энергетики США объявило о конкурсном финансировании на сумму до 65,5 млн долларов для проектов в сфере исследований, разработки и развёртывания технологий нефтегазовой отрасли.

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