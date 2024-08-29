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В Киргизии произошел скандал из-за выступления Киркорова и Михайлова

В Киргизии произошел скандал из-за выступления Киркорова и Михайлова

За артистов вступился президент страны. Министерство культуры Киргизии дало анонс совместного концерта российских артистов Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Люси Чеботиной на праздновании Дня независимости страны в Бишкеке.

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