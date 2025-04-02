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Царьград

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Курская область: Российская армия освободила 86% захваченных территорий

Курская область: Российская армия освободила 86% захваченных территорий

После попытки украинских боевиков прорваться в Курскую область, российская армия провела успешную операцию, освободив 86% оккупированных территорий.

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