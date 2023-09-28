Экономист Финогенова: с 1 октября увеличатся пенсии экс‑сотрудников ФСБ и МВД

РИАМО - 28 сен. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что в РФ с первого октября повысится размер выплат у некоторых категорий пенсионеров.
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