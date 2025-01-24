Геймерам на iOS “большие” игры не интересны — Resident Evil 2 Remake не продала даже 10 000 копийМы ничего не знаем о том, сколько усилий было вложено в портирование Resident Evil 2 Remake для iOS, но нам доподлинно известно, что мобильные геймеры с iPhone последних моделей эти старания вообще не оценили.