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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймерам на iOS “большие” игры не интересны — Resident Evil 2 Remake не продала даже 10 000 ...

Геймерам на iOS “большие” игры не интересны — Resident Evil 2 Remake не продала даже 10 000 ...

Геймерам на iOS “большие” игры не интересны — Resident Evil 2 Remake не продала даже 10 000 копийМы ничего не знаем о том, сколько усилий было вложено в портирование Resident Evil 2 Remake для iOS, но нам доподлинно известно, что мобильные геймеры с iPhone последних моделей эти старания вообще не оценили.

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