Донецк подвергся массированной атаке ударных дронов ВСУ дальнего действия

Донецк минувшей ночью подвергся массированной атаке ударных БПЛА ВСУ дальнего действия. Об этом сообщило Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, сообщает РИА Новости.
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