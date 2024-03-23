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Челябинские аэропорт и железнодорожный вокзал работают в особом режиме

Челябинские аэропорт и железнодорожный вокзал работают в особом режиме

Причиной стали трагические события в Подмосковье.В челябинском аэропорту усилили меры безопасности. Сотрудники воздушной гавани перешли на особый режим работы из-за трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле".

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