Челябинские аэропорт и железнодорожный вокзал работают в особом режиме

Причиной стали трагические события в Подмосковье.В челябинском аэропорту усилили меры безопасности. Сотрудники воздушной гавани перешли на особый режим работы из-за трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле".
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