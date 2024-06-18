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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Valorant принимают меры против консольных игроков, использующих клав...

Создатели Valorant принимают меры против консольных игроков, использующих клав...

Создатели Valorant принимают меры против консольных игроков, использующих клавиатуру и мышьС момента запуска закрытого бета-тестирования консольных версий Valorant, популярного соревновательного шутера от Riot Games, прошло совсем немного времени, а система античита Vanguard уже приступила к активным действиям против игроков, пытающихся получить преимущество с помощью использования… источник#Valorant.

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