Создатели Valorant принимают меры против консольных игроков, использующих клав...

Создатели Valorant принимают меры против консольных игроков, использующих клавиатуру и мышьС момента запуска закрытого бета-тестирования консольных версий Valorant, популярного соревновательного шутера от Riot Games, прошло совсем немного времени, а система античита Vanguard уже приступила к активным действиям против игроков, пытающихся получить преимущество с помощью использования… источник#Valorant.