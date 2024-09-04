В конце года State of Decay 2 получит последнее обновление. Студия переходит на пол...

В конце года State of Decay 2 получит последнее обновление. Студия переходит на полноценную разработку State of Decay 3Выпущенная в мае 2018 года, State of Decay 2 все еще получает обновления, а самое новое запланировано на конец этого года.
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