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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В конце года State of Decay 2 получит последнее обновление. Студия переходит на пол...

В конце года State of Decay 2 получит последнее обновление. Студия переходит на пол...

В конце года State of Decay 2 получит последнее обновление. Студия переходит на полноценную разработку State of Decay 3Выпущенная в мае 2018 года, State of Decay 2 все еще получает обновления, а самое новое запланировано на конец этого года.

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