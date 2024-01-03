Замглавы МИД Ирана высказался за формирование секретариата в БРИКС

В БРИКС может быть образован секретариат, который поможет странам-участницам эффективно обмениваться информацией, например, при переходе председательства, заявил 3 января замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
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