Адвокат Данилов: мошенники могут воспользоваться ошибочным переводом на карту

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал агентству "Прайм", что перевод на банковскую карту "денег из ниоткуда" является поводом насторожиться, так как он несет хлопоты и неприятности.
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