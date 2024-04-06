Адвокат Данилов: мошенники могут воспользоваться ошибочным переводом на карту

Eduard

Нас обязывают вернутт например телеыон.Прибтом рекомендуют юлокироватт в нем всё чтр можно.Хотя вернуть не юлокированый телефон гораздр легче.Зайти в контакт,найти родственниковим перезвонить,дать свой номер,и вернуть.А блокировпный?Адресса на корпусе никто не пищет.Так что эти моветы сомнительные!