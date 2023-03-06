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Червоткин об отстранении сборной России: «У людей, которые хотели нас укусить, но боялись, желчь выплеснулась наружу. Я не понимал, почему огрызаются только на нас»

Лыжник Алексей Червоткин рассказал о реакции иностранцев на отстранение сборной России. – Какие эмоции у вас были, когда российских лыжников в конце прошлого сезона из Норвегии (с этапа Кубка мира – Sports.

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