В Китае за взятки арестовали экс-председателя совета директоров Банка Китая

В Китае по подозрению в получении взятки арестовали бывшего председателя совета директоров Банка Китая Лю Ляньгэ, ордер выдала верховная народная прокуратура КНР, сообщило 16 октября Центральное телевидение Китая.
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