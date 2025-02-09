Штормовой ветер не сдаётся!На открытых участках снег с полей несёт на дороги, образуются перемёты. Дорожники "Крымавтодора" уже третьи сутки работают без передышки: расчищаем дороги, расширяем проезжую часть, обеспечиваем проезд.
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