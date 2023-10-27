"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу

АНАТОЛИЙ СИБИРЯК

Я сколько лет ещё живя в России внимательно смотрел слушал эту прекрасную женщину и человека политика.В этом году Она приезжала, Сара выступала в Швайнфурт. Так аудитория встречала ЕЁ стоя и бурными авациями. И в процессе выступления зал вставал и аплодировал.