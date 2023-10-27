«Пятая колонна Москвы» в Германии перешла в наступление — так внушают немцам системные партии и пресса.
"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу
Комментарии
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Александр
"Московская Сара" нанесла смертельный удар "Пиндосскому Шольцу"
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2 д.
Nikolay Stepanov
Я давно слежу за её выступлениями. Умница!
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2 д.
АНАТОЛИЙ СИБИРЯК
Я сколько лет ещё живя в России внимательно смотрел слушал эту прекрасную женщину и человека политика.В этом году Она приезжала, Сара выступала в Швайнфурт. Так аудитория встречала ЕЁ стоя и бурными авациями. И в процессе выступления зал вставал и аплодировал.
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1 д.
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