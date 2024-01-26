В МЧС дали правила обращения с газовыми плитами

МЧС поделилось с россиянами правилами эксплуатации газовых плит. Газовые плиты требуют особого обращения, которое будет включать в себя необходимые правила поведения, позволяющие обеспечить безопасность как готовящего завтрак или обед человека, так и тех, кто находится с ним в одной квартире или подъезде.