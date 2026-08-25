«Люди хотели ее вытащить, но не знали, как отключить насос, побежали за ножницами, инструктора не было - он увел взрослых на парение»: отец девочки, утонувшей в бассейне омского отеля.
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«Люди хотели ее вытащить, но не знали, как отключить насос, побежали за ножницами, инструктора не было - он увел взрослых на парение»: отец девочки, утонувшей в бассейне омского отеля.
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