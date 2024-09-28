Актер Евгений Воловенко прокомментировал свой пьяный дебош в самолете

Звезда сериала «По законам военного времени» сожалеет о некорректном поведении На этой неделе имя известного актера Евгения Воловенко оказалось в эпицентре громкого скандала, связанного с его поведением на борту рейса Москва-Хабаровск.
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