Мэр Калининграда отказалась ставить памятник Сталину, сославшись на репрессии и культ личности в период его правления

Окно в историю На днях глава администрации Калининграда Елена Дятлова (возглавляет также городское отделение партии «Единая Россия») назвала «нецелесообразной» установку памятника советскому лидеру Иосифу Виссарионовичу Сталину на территории города.
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