Истощение британской армии достигло критического уровня — The Economist

Британские вооружённые силы «критически» истощены из-за многолетних сокращений, повсеместной нехватки квалифицированных кадров во всех видах войск и неэффективной системы закупок, которая слишком часто приводит к неудовлетворительному соотношению цены и качества, пишет The Economist.
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