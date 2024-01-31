Истощение британской армии достигло критического уровня — The Economist

Британские вооружённые силы «критически» истощены из-за многолетних сокращений, повсеместной нехватки квалифицированных кадров во всех видах войск и неэффективной системы закупок, которая слишком часто приводит к неудовлетворительному соотношению цены и качества, пишет The Economist.