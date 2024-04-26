Новый пакет помощи США продлит конфликт на Украине, что приведёт к ещё более масштабным разрушениям в стране, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft.
В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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14 час.
Дмитрий Гурин
да не хрена это не пакеты помощи или как их там называют. Это просто завуалированный пакет документов на приобретена земель и ресурсов Украины трансатлантическими корпорациями за бесплатно. А сейчас еще и освобождают территории от коренного населения чтоб потом еще и проблему с мигрантами с себя снять. Пустые плодородные земли со огромным количеством ресурсов априори не могут быть пустыми. Пытаются воплотить планы Гитлера на современный лад.
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8 час.
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