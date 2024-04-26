В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель

Дмитрий Гурин

да не хрена это не пакеты помощи или как их там называют. Это просто завуалированный пакет документов на приобретена земель и ресурсов Украины трансатлантическими корпорациями за бесплатно. А сейчас еще и освобождают территории от коренного населения чтоб потом еще и проблему с мигрантами с себя снять. Пустые плодородные земли со огромным количеством ресурсов априори не могут быть пустыми. Пытаются воплотить планы Гитлера на современный лад.