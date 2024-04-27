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Где купить кулич в Москве — подборка кондитерских и ресторанов

Где купить кулич в Москве — подборка кондитерских и ресторанов

В этом году Пасха приходится на 5 мая. В кафе и ресторанах Москвы к православному празднику подготовились основательно и предлагают самые разные сладости: от традиционных куличей и шоколадных яиц до кексов и панеттоне.

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