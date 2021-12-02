«Орудие в руках Путина»: Зеленского обвинили в облегчении России захвата Украины

Политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил журналист Виталий Портников, комментируя высказывание украинского лидера в послании Раде об отсутствии страха вести прямой диалог с РФ.
Политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил журналист Виталий Портников, комментируя высказывание украинского лидера в послании Раде об отсутствии страха вести прямой диалог с РФ.
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